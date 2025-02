Internews24.com - Inter Lazio, Inzaghi cambia l’attacco: ecco la nuova coppia, ha fatto una precisa richiesta a quel bomber

Leggi su Internews24.com

di Redazionedi Coppa Italia si avvicina, Simoneper la sfidaperòlaed una particolaredi Coppa Italia si avvicina e – con ogni probabilità – questa sera a San Siro vedremo una formazione nerazzurra diametralmente rivisitata. Questo, a partire dal, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà Taremi con Arnautovic ladesignata. In modo particolare,aspetta una svolta dall’iraniano. Così il quotidiano in un breve estratto:– «Ora l’non può più aspettare: la sfida allastapperà un nuovo tour de force eavrà bisogno di tutti. Taremi, che faràcon Arnautovic, ha un solo modo per svoltare: segnare e magari decidere. Anche ai rigori: in caso di parità al 90’ non ci saranno supplementari».