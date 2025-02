Inter Lazio formazioni ufficiali | solo 2 titolari in campo

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Manca sempre meno al fischio d’inizio di, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia in gara unica. In caso di pareggio al termine dei 90? si procederà direttamente con i calci di rigore, così come prevede il regolamento.Simone Inzaghi deve fare i conti con le assenze forzate e qualche riposo in vista della sfida scudetto di sabato sera contro il Napoli al Maradona. Per questo cambia ben 9/11 rispetto alla squadra che ha vinto sabato contro il Genoa. In panchina anche 5 giocatori della primavera.: in avanti Taremi-Arnautovic: Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic.: 35 Mandas; 29 Lazzari, 2 Gigot, 13 Romagnoli, 3 Pellegrini; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni; 20 Tchaouna.