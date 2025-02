Sport.quotidiano.net - Inter-Lazio, formazioni e dove vederla in tv. In palio la semifinale di Coppa Italia

Milano 24 febbraio 2025 - La strada per lapassa da Milano e nello specifico dalla sponda nerazzurra della città in uno dei più classici incroci del destino tra dueabituate spesso a vincere questa competizione. Simone Inzaghi è il presente dell', ma è anche il passato più o meno recente della, risultando come una delle individualità più decorate della storia biancoceleste tra l'esperienza da giocatore e quella in panchina. La partita traè dunque un derby personale per il tecnico piacentino, ma anche il terzo quarto di finale di questa, che si giocherà in partita secca nella giornata di domani, martedì 25 febbraio 2025, con calcio d'inizio fissato alle ore 21. La vincente affronterà il Milan nel doppio confronto di, ricordando che in questa partita, in caso di parità nei novanta minuti, non si passerà dai supplementari, ma si volerà direttamente ai calci di rigore per decidere chi passerà il turno.