Inter-news.it - Inter-Lazio, emergenza a sinistra per Inzaghi! Tanti cambi previsti – TS

L’giocherà questa sera contro ladi Marco Baroni a caccia della semifinale di Coppa Italia con il Milan.sonosecondo il Corriere dello Sport.– Simonearriva alla partita tracon due emergenze piuttosto impor: la fasciae l’attacco. Quest’ultimo sarà orfano di Marcus Thuram e non solo. Il francese ancora sente dolore alla caviglia e spera di poter tornare subito titolare al Maradona per la gara con il Napoli. C’è però un altro infortunato per oggi, anche se gli esami hanno evidenziato l’assenza di problemi particolari: Joaquin Correa. L’argentino dovrebbe star bene e figurerà forse anche tra i convocati di. Ainvece mancheranno sia Carlos Augusto che Nicola Zalewski.porta!SCELTE – L’esterno polacco ha subito un risentimento al soleo della gamba destra e lavora per tornare a Bergamo il 16 marzo.