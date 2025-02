Internews24.com - Inter Lazio, cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento della competizione

di Redazione

Poche ore al calcio d'inizio di Inter Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma stasera alle 21 allo stadio San Siro. La vincente accederà alla semifinale, nella quale ad attendere una delle due squadre ci sarà il Milan, con la possibiità dunque di un atteso derby per quanto riguarda l'accesso alla finalissima. La sfida di questa sera sarà una partita secca, ma cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento dice questo:

«Ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l'arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal 'Regolamento del Giuoco del Calcio' al paragrafo: 'Procedure per determinare la squadra vincente di una gara»

Saranno quindi i calci di rigore a decretare la vincente della partita in caso di parità al 90'.