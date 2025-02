Internews24.com - Inter Lazio, c’è anche Sommer a San Siro! Il post social del portiere – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazione, c’èa San! Ildel, presente a supportare i compagni nonostante l’infortunioSiamo nel vivo del secondo tempo di, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, attualmente ferma sul risultato di 1-0 per i nerazzurri. Un gioiello di Marko Arnautovic al volo st regalando il vantaggio momentaneo alla squadra di Inzaghi, che in caso di vittoria, troverebbe il Milan ad attenderla in semifinale, per un super derby. Tra i grandi assenti della sfida c’èYannnerazzurro, costretto ad operarsi per un problema al pollice che lo terrà fuori un paio di settimaneCome testimonia questa storiaata sul profilo Instagram, ilelvetico è a bordocampo per supportare i suoi compagni di squadra, che vincendo stasera, potrebbero regalarsi una doppia semifinale contro i rivali di sempre del Milan.