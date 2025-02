Inter-news.it - Inter-Lazio, Baroni si affida a Tchaouna in attacco: la probabile formazione

Laè pronta ad affrontare l’nei quarti di finale di Coppa Italia, con Marcoche sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di. Il tecnico biancoceleste confermerà il collaudato 4-2-3-1. Ecco laconin. CAMBIA LA DIFESA –, in palio c’è un posto in semifinale e, nonostante le numerose assenze, la squadra capitolina è determinata a dare battaglia. In porta spazio ancora a Christos Mandas, preferito a Provedel per la sfida secca contro i nerazzurri. In difesa,cambia qualcosa rispetto all’ultima gara di campionato. Al centro, la coppia formata da Mario Gila e Samuel Gigot avrà il compito di arginare l’dell’, mentre sulle fasce torneranno titolari Manuel Lazzari a destra e Luca Pellegrini a sinistra, tornato dopo l’infortunio.