Internews24.com - Inter Lazio, attento Inzaghi! Baroni cambia tutto in formazione, ecco la trappola a San Siro

Leggi su Internews24.com

di Redazionedi Coppa Italia si avvicina,inlaa San Siro per ingabbiaree i suoi nerazzurrisi avvicina. La Coppa Italia torna di scena questa sera a San Siro, lo sa bene Simoneche dovrà far fronte ad una squadra biancoceleste fortemente rivisitata per l’occasione. Ne parla La Gazzetta dello Sport,le ultime novità dalla squadra di Marco. Un breve passaggio:– «La presenza di Tchaouna non è l’unica novità nellachemanderà in campo stasera. Le altre due saranno entrambe in difesa: Gigot farà rifiatare Romagnoli (e fin quinella norma), mentre a sinistra, al posto di Tavares, ci sarà Pellegrini che viene quindi riabilitato dopo l’esclusione dalle liste per campionato ed Europa League a inizio febbraio (in Coppa Italia non ci sono limitazioni).