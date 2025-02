Internews24.com - Inter Lazio, Asllani prende un cartellino giallo pesante! Salterebbe la semifinale con il Milan?

di Redazioneunil derby incontro il, in caso di passaggio del turnoAttualmente in campo a San Siro, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Partita ancora ferma sullo 0-0, con i biancocelesti che si stanno muovendo bene in campo e sembrano essere la squadra migliore in questi primi venti minuti. Nerazzurri ancora in palla, come testimonia anche ilricevuto da, che ha dovuto stendere Zaccagni, che aveva anticipato l’albanese con una bella giocata.per il centrocampista nerazzurro, che era nella lista dei diffidati e quindil’eventuale derby dicontro il, che nel turno precedente ha eliminato la Roma.