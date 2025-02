Inter-news.it - Inter-Lazio, anche in Coppa Italia oltre i 50! Il dato sugli spettatori

è ricominciata e siamo all'inizio del secondo tempo dei quarti di finale di. San Siro ha risposto presenteoggi nell'infrasettimanale.– Non manca mai il supporto dello stadio San Siro in favore della sua amata.è appena all'inizio del secondo tempo e i nerazzurri stanno vincendo per 1-0 grazie al super gol di Marko Arnautovic di sinistro dai 30 metri al volo. Glihanno scelto la serata giusta per vedere una delle reti più belle della stagione meneghina. Ilè impressionante considerando che si tratta di una partita di: ben 53.333 persone presenti di cui 1.130 nel settore ospiti.