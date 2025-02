Sololaroma.it - Inter-Lazio 2-0, Arnautovic e Calhanoglu valgono la semifinale: sarà derby

Leggi su Sololaroma.it

L’è la terza semifinalista di Coppa Italia e si regala ilcontro il Milan. A San Siro, i nerazzurri superano 2-0 laai quarti di finale, grazie ai gol di, con un un gran sinistro al volo, e disu rigore. Primo tempoLaparte forte e al 9? ha subito una buona occasione con Dia, servito in area da Zaccagni, ma la sua conclusione viene respinta da Bisseck. Al 18? ci prova Isaksen con un diagonale sul secondo palo, ma Martinez si distende e allunga in corner. Al 24? Inzaghi perde anche Darmian per infortunio, con Dumfries che entra al suo posto. Tra il 29? e il 34? è ancora Isaksen ad impegnare il portiere nerazzurro, che non si fa trovare impreparato. Al 39?, però, è l’a passare in vantaggio: corner a uscire da Dimarco respinto dalla difesa biancoceleste, il pallone finisce al limite dell’area nella disponibilità di, che calcia di sinistro al volo e mette la palla nell’angolino alla sinistra di Mandas con un tiro fantastico.