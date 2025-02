Inter-news.it - Inter-Lazio 1-0 al 45?, Arnautovic… Ma cosa hai fatto?!

Leggi su Inter-news.it

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Come nel primo tempo contro il Genoa, fatica anche questa sera l’a sbloccare la partita contro la. Poche le occasioni di questa frazione di gioco, create perlopiù dagli ospiti. Al 18? è Isaksen ad avere sui piedi la palla che potrebbe portare in vantaggio i biancocelesti, ma è bravissimo Josep Martinez con un grandevento a mandare oltre il palo. Poco dopo piove (letteralmente) sul bagnato per Inzaghi, quando al 21? si ferma Darmian per un problema muscolare: dentro al suo posto Dumfries. La ruota gira, però, al 39?: calcio d’angolo per l’, la difesa dellarinvia fuori dall’area dove Arnautovic si coordina e lascia partire un siluro al volo che si deposita in rete e vale l’1-0.