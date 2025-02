Inter-news.it - Inter, Inzaghi conferma Frattesi e cambia tutto! La formazione contro la Lazio

è chiamato a gestire con attenzione la rosa tra infortuni e impegni ravvicinati. Dunque ampio turnover questa sera ai quarti di finale di Coppa Italiala: spazio ache ha recuperato al meglio, ma anche alla coppia inedita in attacco e non solo. Tutte le novità diper l’RIVOLUZIONATA – Dopo la vittoriail Genoa che ha regalato ai nerazzurri la vetta della classifica di Serie A e in attesa del big matchil Napoli di Antonio Conte, l’si prepara ad affrontare lanei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro, sarà un banco di prova importante per la squadra di Simone, che punta ad accedere alla semifinale dove troverebbe il Milan. L’assenza di Yann Sommer tra i pali costringe il tecnico are Josep Martinez come titolare.