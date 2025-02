Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: Salcedo suona la quinta

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Secondo gol consecutivo per Eddienella vittoria dell’OFI. Per l’italo-colombiano è già la miglior stagione in carriera.RIEPILOGO– Per trovare buone notizie tra i, l’deve allungare lo sguardo fino in Grecia. Più precisamente, fino all’isola di Creta. Dove gioca l’OFI guidato in attacco da Eddie. Che contro il Kallithea firma il gol del definitivo 3-1, salendo così a 5 reti in stagione (6 considerando la Coppa nazionale). Pertanto, quella in corso è già la miglior stagione nella carriera fin qui sfortunata dell’italo-colombiano. Poche gioie invece se ci si sposta in Italia. Sebastiano Esposito crolla assieme a tutto l’Empoli sotto i colpi dell’Atalanta (0-5).