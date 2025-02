Quotidiano.net - Intelligence ucraina sabota visori droni russi con esplosivi

Un'azione in pieno stile 'spy-story', ispirata alla operazione dei cercapersonedel Mossad che ha ucciso o mutilato migliaia di militanti e civili di Hezbollah in Libano a settembre: l'militare di Kiev ha manipolato conun lotto dida pilota didestinati all'uso da parte deisui campi di battaglia in. A riferirlo è il Financial Times che cita funzionari a conoscenza diretta dell'operazione. Secondo quanto riferito, l'azione ha coinvolto agenti Gur che hanno acquisito un grande lotto diper pilotaggio dimodificandoli con un meccanismo di detonazione a distanza, che sono stati distribuiti alle unità dei piloti ditramite volontari che si spacciavano per donatori. Non è chiaro se i soldatisiano rimasti feriti dai dispositivi, ma un funzionario del Gur ha detto a Ft di "poter confermare che questa è un'operazione di successo ed è ancora in corso.