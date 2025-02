Ilgiorno.it - Insieme per Fily, numeri da record. Oltre mezzo milione per la ricerca

Leggi su Ilgiorno.it

In 7 anni sono stati raccolti 550mila euro per sostenere lacontro l’osteosarcoma e l’accoglienza e le cure per i ragazzi colpiti da questo terribile tumore: un risultato straordinario raggiunto dall’associazioneper. Qualche giorno fa ricorreva il settimo anniversario della morte di Filippo Finocchio, una ragazzo di 15 anni purtroppo vinto dall’osteosarcoma. Da quel terribile giorno, i genitori di Filippo hanno costruito una rete di solidarietà incredibile, che li ha portati a un traguardo inimmaginabile. Un traguardo celebrato proprio nel giorno in cui hanno ricordato l’ultimo saluto a Filippo. Antonio e Armida, mamma e papà di Filippo,ad amici e sostenitori, hanno dato vita a un progetto di solidarietà che ogni anno coinvolge migliaia di persone. È stato un crescendo: nel 2019 furono raccolti 10mila euro, l’anno dopo 40, 60, fino ad arrivare ai 110mila euro dell’anno da poco archiviato e consegnati all’Istituto per i tumori di Milano, portando il totale a ben 550mila euro.