Ilrestodelcarlino.it - Inquinamento al porto. Plastiche disperse nella pialassa Piomboni. Imprenditori a processo

Si è aperto a Ravenna ilche vede imputati nove soggetti, tra cui tre aziende operanti nel settore portuale della logistica, stoccaggio materiali e spedizioni, i rispettivi amministratori e legali rappresentanti, nonché Hera e il responsabile della rete fognaria e della depurazione. Le accuse mosse dalla Procura riguardano reati ambientali previsti dal Testo Unico sull’Ambiente, tra cui la gestione non autorizzata di rifiuti, l’abbandono illecito e il deterioramento significativo delle acque, del suolo e del sottosuolo. Al centro del procedimento vi è il presunto smaltimento illecito di granuli di materiale plastico misto per imballaggi, che sarebbero stati dispersi durante la movimentazione e lo stoccaggio dei sacchi industriali denominati “bigbags”. Secondo l’accusa, in base agli accertamenti compiuti da Arpae, tra il 2019 e il 2020, ogni azienda avrebbe disperso quantitativi di plastica compresi tra una tonta e mezza fino anche a otto tonte.