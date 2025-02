Iodonna.it - Inizia la parata di volti famosi nei parterre e agli eventi della settimana della moda milanese. Una lunga lista di vip eleganti, capitanati da Jannik Sinner

Dopo New York e Londra, anche la Milano Fashion Week Febbraio 2025 fa il pieno di star, già dal primissimo giorno. La prima sfilata in calendario infatti, è quella di Gucci, seguita poi tra le altre da Alberta Ferretti e Dsquared2. Volevo essere un. modello: quando Lucio Corsi sfilò per Gucci X Tra gli ospiti sotto i riflettori: daa Tony Effe, fino all’attrice americana Jessica Chastain.