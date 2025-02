Inter-news.it - Infortunio Zalewski, l’Inter ha una data per il possibile ritorno!

Leggi su Inter-news.it

Nicolasi è fermato proprio a ridosso di quello che sarebbe stato il suo match d’esordio con la maglia del, ossia la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Vi è già unasul suo.LA SITUAZIONE – Nicolaè costretto allo stop a causa di un problema al soleo della gamba destra, impedendo dunquedi poter contare su di lui in Coppa Italia contro la Lazio. Il calciatore nerazzurro sarebbe stato infatti schierato titolare da Simone Inzaghil’esigenza di far riposare Federico Dimarco in vista dello scontro diretto con il Napoli. In sua assenza, ora il piacentino sarà obbligato a riproporre dall’inizio l’esterno italiano, trovandosi nella posizione di non poter attuare il meccanismo delle rotazioni come avrebbe invece auspicato.