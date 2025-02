Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, svelati i tempi di recupero del centrocampista brasiliano: ecco quanto rimarrà fuori

di Redazione JuventusNews24, si profila uno stop importante per ilcon di mezzo anche la sosta Nazionali. IdiLa Juventus ha comunicato cheha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.Come riportato da Sky Sport, undel genere richiede di stare ai box per almeno 15 giorni, motivo per cui ilpotrebbe rientrare soltanto dopo la sosta per le nazionali di marzo. Ilbianconero potrebbe rivedersi in campo direttamente tra circa un mese.