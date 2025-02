Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz: esami al J Medical dopo il problema al flessore accusato in Cagliari Juve. Le sue condizioni – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24al Jilalnel corso dell’ultimo match trantus –(Marco Baridon inviato al J) – Giornata diper, che nel corso dell’ultima trasferta di campionato in casa delhaunalal Jper #ilalin #??? @BaridonMarco pic.twitter.com/mDhbvwDjN8—ntusNews24.com (@junews24com) February 25, 2025Come documentato dantusnews24 il centrocampista brasiliano si è presentato al Jintorno alle 11.00 per sostenere gli accertamenti del caso. Si sospetta una lesione che lo terrebbe ai box per circa un mese: nelle prossime ore se ne saprà di più sulle sue