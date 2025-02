Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, c’è lesione! Il comunicato della Juventus sulle condizioni del centrocampista brasiliano e quando può tornare in campo

di RedazioneNews24, c’è! È arrivato ildeldopo il nuovo stope nuovo stop per. È arrivato ilJuvedeldopo gli esami effettuati in mattinata al J Medical.– «In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo temposfida contro il Cagliari, questa mattinaè stato sottoposto presso il Jmedical ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato unadi basso grado del bicipite femoralecoscia sinistra».Per ilpotrebbero profilarsi circa 20 giorni di stop, saltando così i match contro Empoli, Verona, Atalanta e Fiorentina. Non si vorrà di certo affrettare i tempi del rientro, per questo motivo è probabile chetorni così dopo la sosta per le Nazionali.