Infortunio Douglas Luiz: attesa per gli esami, ma i primi controlli non lasciano intendere nulla di buono. Rischia questo stop

di Redazione JuventusNews24per gli, ma inondi. Il centrocampistaadessoNon arrivano notizie rassicuranti in merito alle possibili condizioni di, che contro il Cagliari domenica sera è uscito dal terreno di gioco dopo appena venti minuti dal suo ingresso.In giornata il brasiliano effettuerà glima, riporta la Gazzetta dello Sport, inondi: il centrocampista della Juveun nuovo mese di, con rientro in programma per fine marzo.