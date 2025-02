Inter-news.it - Infortunio Darmian in Inter-Lazio. L’entità del problema

La partita di Matteoè durata appena 20 minuti. La suanon è stata del tutto felice, l’esterno è uscito per. Le prime notizie sul– Matteoha dato forfait al minuto 20 della partita tra. Ai quarti di finale di Coppa Italia l’esterno ha giocato pochissimo e non è riuscito nemmeno a stringere i denti. Appena sentito ilha chiesto il cambio e al 24? è entrato Denzel Dumfries, costretto agli straordinari. Da quanto emerge dalle prime notizieha subito un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. In dubbio perciò la sua presenza per lo scontro diretto di Napoli.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (in