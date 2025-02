Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, recupero più lungo del previsto per il turco. Contro la Lazio al suo posto giocherà lui

di Redazione, il centrocampista sta faticando più del dovuto a recuperare. Nella sfidalaal suoci sarà luiè fermo ai box dal 6 gennaio, data della sfida di Supercoppa Italianail Milan. A distanza di più di un mese il centrocampista dell’Inter sta faticando più del dovuto a recuperare, anche nella sfida di stasera ilnon sarà in campola. Già accomodatosi in panchina in occasione della gara conto il Genoa, il copione anche stasera sarà lo stesso. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore siederà in panchina e al suoci sarà Asllani. Come sottolinea il quotidiano, il problema fisico al polpaccio è ormai archiviato ma il centrocampista sta pagando pegno a causa dello stop prolungato.