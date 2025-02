Bergamonews.it - Infortuni al ginocchio e trattamenti riabilitativi: la guida per sciatori e non solo

Glialsono tra i più comuni durante lo sci, a causa delle forti sollecitazioni subite dalle ginocchia. Che si tratti di lesioni legamentose, come la rottura del legamento crociato anteriore, o problematiche da sovraccarico, come la tendinopatia rotulea, il trattamento riabilitativo gioca un ruolo cruciale nel recupero.Il dottor Michele Albano, fisiatra, Responsabile della Riabilitazione di Humanitas Gavazzeni e del Centro di Riabilitazione Hi–Tech e Sport Lab di Humanitas Medical Care a Bergamo, ciattraverso le principali tipologie diale le soluzioni riabilitative più efficaci, con un focus particolare sulla riabilitazione per gli.Perché le ginocchia sono particolarmente vulnerabili durante lo sci?“Durante lo sci, le ginocchia subiscono forti sollecitazioni a causa delle discese, il che le rende a rischio di traumi o patologie da sovraccarico.