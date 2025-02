Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Douglas Luiz a Savona passando per Cambiaso, il punto sui calciatori fermi ai box

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: daper, ilsuidella rosa di Thiago Motta attualmenteai boxL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto ilsuidellantus attualmenteai box. Dopo la trasferta di Cagliari si sono aggiunti anche.Per il terzino gli esami svolti ieri hanno evidenziato un’elongazione e pertanto sarà indisponibile per una quindicina di giorni. Il brasiliano effettuerà gli esami ma i primi controlli non lasciano intendere nulla di buono e rischia un nuovo mese di stop.potrebbe rientrare già per la Coppa Italia o al massimo per il Verona lunedì prossimo.Leggi suntusnews24.com