Indossati insieme questi due accessori uniscono due anime diverse della maison fiorentina

La sfilata autunno inverno 2025/26 di Gucci, la prima senza la direzione creativa di Sabato De Sarno in attesa di un nuovo designer a prendere le redini dello studio, è appena stata presentata a Milano portando in passerella tante novità, sia in fatto di styling che di abiti. L’idea più facile da copiare? Quella di indossare il foulard sopra il baseball cap. Più di una mo, infatti, sfoggiava in testa questa inedita accoppiata tra due oggetti del desiderio firmati Gucci. Un binomio che coniuga e mette in luce duedel brand fiorentino. Una più sportiva e una più classica.Ma soprattutto una mossa di styling strategica e insolita che non vediamo l’ora di mettere in pratica, magari fin da adesso, viste le temperature non proprio piacevoli digiorni.