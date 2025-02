Spazionapoli.it - Incredibile da Castel Volturno, si ferma per infortunio il big: ennesimo stop muscolare

Ultim’ora terribile in casa Napoli: da, viene comunicato lodi uno dei titolarissimi di Antonio Conte. Vera e propria tegola a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter.La notizia è di quella che nessuno dei tifosi del Napoli voleva sentirsi dire. L’che complica maledettamente i piani di Antonio Conte per la sfida di sabato pomeriggio al Diego Armando Maradona contro l’Inter, che può valere una fetta importante di Scudetto. Da comunicato della SSC Napoli, siFrank Zambo Anguissa, subentrato nel secondo tempo di Como e a cui è stato preferito Billing dall’inizio, per evitare un giallo da diffidato (in caso di ammonizione, avrebbe saltato la sfida del Maradona).L’ex Fulham, però, è fortemente a rischio però per il problemareso noto dai partenopei proprio in questi minuti.