Incontri europei con la musica”, nuovo appuntamento alla Sala Piatti

Sabato 1 marzo alle ore 16 inandrà in scena il secondodella 44ma edizione deglicon la, la stagione di concerti dell’AssociazioneAperta. “Contaminazioni” è il titolo scelto dal Nahars Piano Trio (Bianca Maria Rapaccini, violino; Alessandra Montani, violoncello; Irene Franceschini, pianoforte) per la propostale: contaminazioni, ovvero mescolanze di generi, un aspetto non secondario dell’arte dei suoni, fin da quando si è cominciato a saper coordinare, ovvero mettere insieme, secondo il significato primario del verbo comporre, più lineeli sovrapposte in un insieme coerente.Contaminazione è anche, però, guardare oltre l’orizzonte del proprio consueto modus operandi per trarrevigore (come quel personaggio mitologico che dal contatto con la madre terra risorgeva più forte) attingendo a una vera o ipotetica tradizione popolare.