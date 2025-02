Inclusione e cinema | a Napoli CiAV Fest 2025 un festival per tutti i sensi

Leggi su Ildenaro.it

Coinvolgimento e un dialogo attivo tra pubblico non vedente e vedente, questo tra gli obiettivi di ‘ad Alta Voce’ che per la sua prima edizione scegliecome cornice per promuovere l’accessibilità dei contenuti culturali alle persone con disabilità visiva e non solo. Dopo l’esperimento degli “Stati generali delaccessibile” che si è svolto nel dicembre scorso alla sede UICI Campania, un convegno durante il quale è emersa con forza l’urgenza di ripensare alla gestione culturale dell’intero sistema dell’audiovisivo in una chiave di maggiore sostenibilità,ad alta voceappare come la sua più naturale e concreta evoluzione. Dal 10 al 14 marzo, dunque, un programma ricco di appuntamenti si snoderà tra i laboratori mattutini riservati agli studenti di scuole e accademie, e tra proiezioni e performance varie, tutte a ingresso libero, che avranno luogo di pomeriggio e sera (rispettivamente dalle 16 e dalle 21) alModernissimo del centro storico.