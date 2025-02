Ilgiorno.it - Incidente tra auto e furgone. Grave una quarantacinquenne

Violento scontro fra duenel Milanese: una donna originaria di Lecco è rimastamente ferita ed è stata ricoverata in ospedale in codice rosso. Accompagnato in pronto soccorso, per accertamenti, il conducente del secondo veicolo coinvolto. È questo il bilancio dell’avvenuto alle 9.30 di ieri, all’altezza di Settala, al chilometro 11+200 della provinciale Cerca. Per cause ancora da accertare, una Ford Puma diretta verso Melegnano, con una 45enne al volante, si è scontrata frontalmente con un Doblò che viaggiava verso Melzo, guidato da un dogsitter di 30 anni. A bordo del furgoncino c’erano anche 10 cani. Dopo lo scontro, i veicoli, fortemente danneggiati, sono carambolati ai lati della strada, uno da una parte e l’altro dell’altra. La donna, che in un primo momento era vigile e collaborativa, ha perso conoscenza durante i soccorsi: da qui il trasporto d’urgenza all’ospedale Niguarda, dov’è arrivata a bordo di un’ambulanza della Croce bianca di Paullo.