Incidente sulla Laurentina: 19enne muore investita

Oggi, martedì 25 gennaio, verso le ore 13:00 una ragazza di 19 anni è morta sul colpoda un 72enne alla guida di un’auto Mercedes nei pressi del centro commerciale Maximo, nella periferia sud di Roma.Secondo quanto ricostruito la giovane stava camminando lungo la via, quando improvvisamente per cause ancora non note e in corso di accertamento, il settantaduenne l’ha; immediatamente l’uomo è sceso dalla macchina per prestare soccorso.Arrivati i soccorritori non hanno potuto fare nulla per la ragazza se non constatarne il decesso.Sul luogo dell’gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi scientifici, l’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dello spiacevole evento.Il corpo è stato trasferito all’obitorio dive l’Autorità giudiziaria svolgerà l’autopsia.