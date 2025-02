Ilrestodelcarlino.it - Incendio, due famiglie ancora fuori di casa

Dopo il vasto, che domenica pomeriggio ha devastato il tetto e danneggiato seriamente alcune villette del condominio "Bologna", ubicato nell’omonima via, ieri alle 12 due squadre dei vigili del fuoco eranosul posto per gli ultimi controlli, dopo essere riusciti, non senza difficoltà, a domare le fiamme, scaturite da una canna fumaria di un caminetto. Per precauzione, i condomini non erano potuto rientrare nelle loro abitazioni, accolti da amici e partenti, mentre 13 di loro hanno passato la notte in alcune strutture ricettive del paese. Finito il pericolo, ieri mattina gli ‘sfollati’ hanno potuto rientrare a, meno due nuclei famigliari, a causa dei maggiori danni subiti dal loro fabbricato. Nel condominio Bologna, un quadrilatero formato da diverse villette a schiera, stavano ultimando i lavori del 110, compreso la coibentazione e la copertura in lamiera del tetto, che dopo le perizie, forse dovrà essere rifatto.