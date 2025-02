Anteprima24.it - Incendio di Volla, in corso monitoraggio delle diossine

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ attivo ildie furani dispersi in atmosfera a, in seguito all’che stamattina è divampato nel piano interrato di una palazzina a viale Vesuvio. Tecnici Arpac sono giunti sul posto nel primo pomeriggio, allo scopo di monitorare gli effetti ambientali dell’, che ha interessato un locale dove c’era materiale tessile.All’arrivo dei tecnici Arpac, allertati dal Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura di Napoli, il rogo appariva in fase avanzata di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco. Nei pressi del sito interessato, è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria per la ricerca die furani.I risultati degli accertamenti inverranno resi noti non appena disponibili.L'articolodi, inproviene da Anteprima24.