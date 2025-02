Sport.quotidiano.net - In volo verso lo scudetto. Lookman fa sognare la Dea

Nell’Atalanta rientrata in corsa per lobrilla la stella di Ademola. Il giocatore decisivo. Quello più impattante, persino più del cannoniere Retegui che ha segnato 24 gol da agosto. Nella prima metà di febbraio, senza, la Dea ha perso terreno dai primi due posti della classifica, con due pareggi casalinghi contro Torino e Udinese, ha dato l’addio anticipato alla Coppa Italia e ha compromesso la qualificazione in Champions contro il Bruges. Va detto che senza il Pallone d’Oro africano la Dea ha segnato comunque due gol a Barcellona, ha vinto 2-1 a Como e poi ha dilagato nel 5-0 a Verona, ma la svolta nella facilità realizzativa e nella concretezza è arrivata con il rientro del 27enne londinese: un gol subito contro il Bruges, due reti e un quasi assist a Empoli. In una settimana un impatto devastante per un giocatore che sta viaggiando a 17 gol e 7 assist e ha già eguagliato, a fine febbraio, i suoi precedenti record di 15 gol due anni fa e 17 lo scorso anno.