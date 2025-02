Romatoday.it - In un magazzino 2400 alcol test che fornivano risultati sballati, sequestrati

Leggi su Romatoday.it

non sicuri. Con marchio CE non conformetra l'altroriguardo ai livelli previsti. A smascherare il commercio di etilometri non a norma la guardia di finanza, che ha sequestrato oltre duemila dispositivi trovati in undi Tor Tree, nel.