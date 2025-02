Amica.it - In rete accusano Meghan Markle di aver copiato Pamela Anderson per il suo show. E lei risponde... con la felpa di Diana. Leggi su Amica.it

Leggi su Amica.it

I primi boccioli, il prato verde, i mandarini. E il sole della California. È con un mini video dedicato al suo giardino che, nelle scorse ore, ha pensato bene di attrarre i suoi fan su Instagram. Una storia pubblicata sul suo profilo e che sta facendo parlare molto in queste ore per un dettaglio fashion della duchessa: la suacopia Lady? L’indizio che non è sfuggito ai fanChesognasse di diventare la nuova Ladynon è un mistero. A confermarlo anche lo scrittore Tom Quinn nel suo nuovo libro, Yes Ma’am, un compendio di confidenze di coloro che, negli anni, hanno lavorato nello staff dei vari palazzi dei Windsor.Si legge, nel testo, riportando le confidenze di un ex dipendente reale: «Una voltadisse: “Ciò cheha iniziato, io voglio finirlo”, e noi abbiamo interpretato questa frase come se volesse diventare una specie di paladina giramondo dei poveri e degli emarginati».