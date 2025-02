Quotidiano.net - In regalo a scuola il libro di Veltroni. E scoppia la polemica

Leggi su Quotidiano.net

in un istituto comprensivo di Buccinasco, in provincia di Milano, per undi Walter, ‘La più bella del mondo’, regalato dal Comune, area Pd, agli studenti.lapolitica: la Lega, con Rossano Sasso, parla di indottrinamento e presenta una interrogazione, l’Ufficio scolastico della Lombardia avvia verifiche sulla correttezza della diffusione del testo mentre esponenti del Pd fanno notare che ilparla di Costituzione e che comunque le scuole godono di autonomia. A scendere in campo è anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. "Gravissimo – afferma sui social – che un primo cittadino entri nelle scuole per regalare a dei ragazzi di 10 anni, senza il consenso dei genitori, dei libri orientati politicamente che trattano, tra l’altro, temi che non dovrebbero entrare nelle aule scolastiche.