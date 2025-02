Lanazione.it - In preghiera per Papa Francesco, le iniziative a Firenze

, 25 febbraio 2025 – La Chiesa fiorentina inper. Appuntamento il 27 febbraio, alle 21, nella basilica della Santissima Annunziata, con il rosario recitato dall'arcivescovo di, Gherardo Gambelli. "Ci raccogliamo in- dice l'arcivescovo - perché il Signore dia forza e conforto ain questo momento di sofferenza e perché possa tornare presto e in pienezza al suo Ministero". Tutte le parrocchie della diocesi e le comunità, si spiega in una nota, sono ancora invitate a pregare per sostenere nella prova il Santo Padre; l'Ufficio liturgico diocesano ha reso disponibile sul sito della diocesi alcune intenzioni di"Per la salute del" predisposte dall'Ufficio liturgico nazionale della Cei.