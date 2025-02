Sport.quotidiano.net - In palio non solo l’Europa. Quanti intrecci col Milan. Tra ex e tante polemiche

Dal campo al mercato, passando per Lega e politica, Bologna-è la partita deglie quello principale riguarda: perché è scontro direttissimo.tra passato, presente e futuro: come Saelemaekers, uno degli uomini svolta del Bologna da Champions, ora a Roma, ma ancora di proprietà dei rossoneri. E siccome a pescare calciatori a caccia di spazio e rilancio, la dirigenza rossoblù si è trovata bene, quest’anno è arrivato il seguito: Pobega in estate, arrivato in prestito oneroso a un milione con riscatto a 11. E’ un’operazione simile a quella impostata per Saelemaekers, ma in virtù del fatto che Pobega guadagnerebbe meno in caso di riscatto (un milione di ingaggio), il riscatto è quasi certo: main caso di Europa. E’ arrivato pure Calabria, in rotta con l’ambiente e con Conceicao, in prestito: a giugno andrà in scadenza e si vedrà.