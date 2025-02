Iltempo.it - In gara c'è Gabry Ponte con "Tutta l'Italia". Chi lo sfida in finale

Ci saranno anchecon il tormentone sanremese «l'», poi Bianca Atzei, Boosta, Pierdavide Carone, Marco Carta, Luisa Corna e Silvia Salemi tra i 20 cantanti che parteciperanno alladel San Marino Song Contest che selezionerà il rappresentante del Titano per la 69esima edizione dell'Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. I nomi sono stati svelati nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, l'8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e in diretta su San Marino Rtv, oltre che su Rai Radio 2 e RaiPlay. A condurre lo show, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti, con le incursioni di Cristiano Malgioglio. Inin totale ci saranno 20 artisti, tra Emergenti e Big, riuniti in un'unica categoria senza limiti di cittadinanza o di lingua per i brani presentati: tra glini ci saranno anche Vincenzo Capua, Elasi, Haymara, Questo e Quello, Taoma, The Rumpled e Giacomo Voli.