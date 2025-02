Bolognatoday.it - In Emilia-Romagna arriva il primo programma dedicato al turismo Lgbtq+

Leggi su Bolognatoday.it

Non è raro, purtroppo, che ancora nel 2025 le persone appartenenti alla comunitàsubiscano discriminazioni, scherno e, nei casi più brutti, aggressioni fisiche e verbali. Per questo, negli ultimi anni ilfriendly è cresciuto in maniera esponenziale. Si tratta di mete, eventi.