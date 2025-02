Lecceprima.it - In casa 176 chili di materiale esplodente: inflitti quattro anni di reclusione

Leggi su Lecceprima.it

SCORRANO - L’accusa era quella di aver custodito 176diper utilizzo professionale pirotecnico, 18 dei quali non classificati. La merce, custodita in scatole di cartone e in condizioni affatto sicure, fu trovata e sequestrata dai carabinieri della stazione di Scorrano indi.