Lanazione.it - In atteggiamenti intimi con una ragazzina di 13 anni. Arrestata guardia giurata

Firenze, 25 febbraio 2025 – La storia sarebbe cominciata un anno e mezzo fa. Lui 61, lei 13. Il protagonista della vicenda è una, sorpreso inall’interno della sua macchina con la minorenne. La ragazza, classe 2011, italiana, è ospite di un centro per minori di Firenze. L’uomo è stato sorpreso nel primo pomeriggio di ieri, 24 febbraio, grazie a una segnalazione ricevuta al numero d'emergenza 112 NUE e partita, a quanto pare, proprio dal centro. Arrestato, ora si trova nel carcere di Sollicciano. Sul luogo dell'accaduto anche il personale specializzato della Polizia Scientifica per eseguire le indagini necessarie. Sul soggetto, già noto alle forze di polizia per precedenti infrazioni, pende l’accusa di atti sessuali con una minorenne.