Lanazione.it - Impruneta Futura passa in maggioranza: "Truffa elettorale"

Leggi su Lanazione.it

L’accordo tra il gruppoe laha creato un piccolo terremoto politico. Alle amministrative del 2023 hanno corso su binari opposti; la lista che riuniva Pd, Coraggio di Cambiare, M5S, Psi e Sinistra civica sotto il nome diRip@rti a sostegno di Riccardo Lazzerini ha vinto con soli 134 voti di distacco.con candidato sindaco Matteo Aramini (ex Pd) ha dato filo da torcere, ottenendo 3 seggi. Ma nei mesi si è andato sfaldando: Aramini ha lasciato il posto a Tommaso Batignani che poi, insieme a Sabrina Merenda, ha abbandonatoper formare il gruppo misto. Batignani èto dall’altra parte, aderendo aRip@arti. L’unico sopravvissuto era David Biagiotti: ora anche lui confluito nella". Resta all’opposizione, sicura delle sue scelte e forte dei suoi 267 voti personali che l’hanno resa leader di preferenze, Sabrina Merenda (in foto): "Quando ho formato il gruppo misto – ribadisce – è perché non mi ritrovavo più nella lista civica con la quale mi ero candidata.