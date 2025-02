Immissioni in ruolo e supplenze 2024 Ministero non ha ancora fornito i dati Flc Cgil | Sono un segreto di Stato?

Leggi su Orizzontescuola.it

In una nota, la Flc, rivela di aver inviato ripetute richieste formali per ottenere informazioni dettagliate sulle operazioni di avvio dell'anno scolastico/2025, ma lamenta di non aver ricevuto alcuna risposta concreta.L'articoloinnon ha. Flc: “undi?” .