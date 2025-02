Ilgiorno.it - Imbratta chiesa e strada. Denunciato un trentenne

"Sento delle voci" econ scritte deliranti con riferimento senza senso a Cristo e ai cristiani la parte laterale delladi San Rocco che si affaccia su piazza Dante a due passi dal tratto urbano della via Emilia. Un cittadinodi nazionalità gambiana residente nel Lodigiano è statoa piede libero dalla Polizia Locale per l’ipotesi di reato dimento dopo essere stato pizzicato in flagranza con la bomboletta in mano mentre aveva già scritto una frase sull’asfalto in via Don Saletta, all’incrocio con via Pilla, a due passi del centro storico. L’uomo è stato fermato e portato al comando dove è stato fotosegnalato e dove è stata formalizzata la denuncia. Ma al, gli agenti hanno affibbiato la responsabilità anche di altri due deturpamenti, uno sul muro delladi San Rocco, appunto, e l’altro presso la stazione ferroviaria.