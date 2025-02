Sport.quotidiano.net - Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 25 febbraio 2025 – E' stato un fine settimana positivo per le squadre del. I piccoliUnder6 sono scesi in campo domenica mattina a Sesto Fiorentino, continuano il loro splendido percorso sportivo, affrontando ogni partita con entusiasmo, divertimento e tanta voglia di imparare. Sabato pomeriggio Under12 in trasferta a Valdelsa, 2 vittorie e 1 sconfitta e poi 2 partite a squadre miste come da programma della giornata. Da evidenziare l'esordio per Samir, nuovo arrivato nel gruppo. Ad Arezzo una piccola rappresentanza per il gruppo Old, che si sta piano piano formando, presso l’impianto del Vasari Arezzo in occasione del “triangolare internazionale”. 2 squadre francesi e una dello Zoo Vasari Arezzo con alcuni ospiti, hanno partecipato al torneo con atleti “maggiori di 35 anni”.