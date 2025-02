Il video contro Papa Francesco dell’arcivescovo scomunicato Viganò pieno di bufale No Vax

Leggi su Open.online

Mentresi trova ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, sui social circolano diverse falsità e attacchiil pontefice. Risulta condiviso un interventodi Carlo Maria, arcivescovodalla Chiesa romana nel 2024 e descritto come “ideologo dei «no vax»” da Avvenire, nel quale vengono diffuse una lunga serie diin tema vaccini Per chi ha frettaNo ci sono riscontri di una strage di massa per colpa dei vaccini anti Covid-19.La teoria che i vaccini causino sterilità è una nota bufala No Vax per sostenere di avere uno «sperma puro» ed essere gli unici a poter procreare.Dietro ai vaccini anti Covid-19 non c’è un traffico di feti abortiti, la loro produzione è ben nota e non sostiene la teoria.Analisi«Bergoglio risponderà dinnanzi a Dio per aver sponsorizzato il siero della morte!» riporta il profilo Christian No Vax nel post Facebook dove condivide ildi